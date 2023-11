Il congresso. Associazione della tiroide

Un confronto con gli esperti italiani del settore endocrinologico riguardo a temi innovativi al centro del congresso nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide, nel presidio Mattioli dell’Università dal 30 novembre al 2 dicembre.

"La patologia tiroidea è la patologia endocrina più diffusa e per tale motivo la conoscenza delle nuove tecniche diagnostiche e nuove terapie è fondamentale per l’aggiornamento di tutti coloro che operano in questo settore", spiega la professoressa Maria Grazia Castagna (foto), direttrice di Endocrinologia alle Scotte. Si parlerà di patologia tiroidea di genere, nuove tecniche di biologia per la diagnosi molecolare dei tumori, nuove formulazioni di tiroxina per il trattamento dell’ipotiroidismo, nonché di terapie a bersaglio molecolare per la cura dei carcinomi tiroidei avanzati. Ampio spazio anche all’approccio multidisciplinare.