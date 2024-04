’Il Concerto per l’Italia’. La Filarmonica della Scala

Torna in Piazza del Campo il ‘Concerto per l’Italia’, uno dei momenti più solenni e più attesi della stagione concertistica estiva proposta dalla Chigiana. L’appuntamento, che arriva alla sua quarta edizione, è per il 19 luglio e vedrà l’eccezionale partecipazione della Filarmonica della Scala, che manca a Siena dal 2011, diretta dal maestro Myung-Whun Chung.

"Siamo orgogliosi – dichiara Carlo Rossi, presidente dell’Accademia Chigiana e della Fondazione Mps – di poter accogliere a Siena, dopo molti anni di assenza, la Filarmonica della Scala, una delle orchestre più famose e prestigiose del mondo, con la quale siamo molto lieti di ritrovare il grande direttore Myung-Whun Chung, che della Chigiana è stato allievo e in seguito docente".

Chung è stato infatti allievo del corso di direzione d’orchestra tenuto da Franco Ferrara nel 1976 e poi maestro chigiano nel 1995 e 1996. Dirigerà la prestigiosa formazione scaligera in un programma che accosta due capolavori assoluti di Ludwig van Beethoven, tra i più amati dal pubblico degli appassionati di musica: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65.

L’evento in Piazza del Campo, gratuito e reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune, è divenuto in questi anni anche un grande appuntamento mediatico, trasmesso da RAI-Cultura su RAI5 e in diretta radiofonica su RAI Radio3.

R.B.