Il Comune vince il bando Foat della Fondazione Monte dei Paschi 120mila euro per il Parco delle mura

Centocinquantamila euro da investire nei progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi previsti da ConVerSi (Connessioni verdi Siena). Parte della cifra, 120mila euro, arriva dal bando Foat 2023 della Fondazione Mps, vinto dal Comune di Siena, a cui si aggiunge un cofinanziamento di 30mila euro. Bando che il Comune aveva vinto anche nel 2022. Un progetto affidato nell’agosto 2022 a UrbanLife, startup innovativa e spin-off dell’Università di Firenze. ConVerSi è un progetto che ha come come obiettivo la rigenerazione urbana nelle valli verdi di Siena, esterne alle mura della città, con lo scopo di recuperarle e renderle fruibili ai cittadini: finanziato con i fondi Fesr 2021-2027 e Fse+ per 10 milioni, prevede la riqualificazione dell’area urbana e la rigenerazione socio-culturale del Parco delle Mura, che comprende Fortezza Medicea e Complesso San Marco.