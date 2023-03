Il Comune vende immobili per due milioni di euro, anche un’ex scuola

Il Comune aliena immobili non strumentali, ovvero non più necessari all’attività istituzionale. Andrà in pubblicazione lunedì prossimo l’avviso d’asta per la dismissione di immobili di proprietà comunale: alle 10 a Palazzo Berlinghieri si svolgerà un pubblico incanto per la vendita degli immobili, da effettuarsi sulla base delle indicazioni e con le modalità contenute nell’avviso stesso. Si tratta di nove lotti, per un valore complessivo (prezzo a base d’asta) di un milione e 925mila euro.

Fra i lotti in vendita risalta la ex scuola di Montalbuccio, in strada di Casciano delle Masse: un fabbricato su due livelli per una superficie di 535 metri quadrati, oltre ad ampio resede di pertinenza, che sarà venduto con base d’asta a 604.800 euro.

C’è poi un immobile in via Fiorentina 51 - ex negozio -, ad uso commerciale, di 417 metri quadrati venduto a partire dalla base d’asta di 278.243 euro. In zona, sempre in via Fiorentina ma al numero 89A, il Comune dismette anche un ufficio di 187 metri quadrati, su due livelli, per 100mila euro. Si tratta di un grande spazio, nell’area dell’ex ostello: l’immobile è ancora vincolato alla destinazione informazioni turistiche.

E ancora, il Comune aliena un complesso immobiliare fra strada di Palazzetto e strada di Certosa, con abitazioni, capanne e fondi, di complessivi 780 metri quadrati di superficie, più quasi 50mila di terreno; il tutto per 699mila euro.

Infine c’è un appartamento a Costalpino, sulla strada 73 Ponente, da vendere a partire da 200mila euro; due terreni, uno a Ravacciano e uno di 4.500 metri quadrati vicino a Porta Pispini; e due magazzini, in via di Salicotto e via Buozzi.

La documentazione relativa ai beni in vendita è pubblicata nel sito web dell’amministrazione nella sezione ’Vetrina Immobiliare’; le offerte devono pervenire entro le ore 12 del 19 aprile.

Paola Tomassoni