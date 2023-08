Il Comune vara il nuovo assetto Area finanziaria, subito il dirigente

di Orlando Pacchiani

Tra riassetto della macchina organizzativa e nomine. Sono giorni caldi a Palazzo pubblico soprattutto sul primo versante, perché la gestione della macchina comunale è elemento determinante per la realizzazione delle scelte politiche. E adesso è il momento delle scelte, a partire dal segretario generale. Franco Caridi da un mese ha di fatto lasciato: sono tre i possibili sostituti e a breve dovrebbe arrivare la scelta.

Sul fronte dirigenti, la giunta ha ufficialmente confermato che saranno ancora cinque gli incarichi. Quindi quattro da assegnare, oltre a Francesco Ghelardi, l’unico a tempo indeterminato. Partirà subito la selezione per la direzione risorse finanziarie, casella che ha vissuto una stagione particolarmente travagliata nell’ultimo mandato, con tre responsabili fino al periodo finale senza titolare.

Per tutte le altre arrivano le proroghe fino al 30 settembre: si tratta di Paolo Giuliani, Paolo Ceccotti, Lorella Cateni, Francesco Montagnani. In parallelo è arrivata anche la proroga fino a tutto il 2023, salvo atti che ne determino la conclusione anticipata, per tutti gli incarichi di elevata qualificazione. Insomma nel prossimo mese prenderà forma il nuovo assetto organizzativo del Comune.

In parallelo va avanti, in qualche caso a rilento, la stagione delle nomine. Oggi il cda di Siena casa si riunirà e convocherà l’assemblea dei soci: non dovrebbero esserci problemi per la nomina alla presidenza di Elena Burgassi, dirigente di Fratelli d’Italia.

Deve ancora invece uscire il bando per indicare i nuovi vertici di Asp Città di Siena. Il ritardo sarebbe dovuto alle valutazioni tecniche perché verrà reintrodotto un compenso per i vertici dell’ente, che svolgono un compito di certo non semplice. Alla valutazione del centrodestra la possibile conferma o meno del presidente uscente Mario Valgimigli. È invece ancora in corso il confronto per l’indicazione del nuovo membro della deputazione amministratrice della Fondazione Mps. Il voto è in capo alla deputazione generale, ma dopo le dimissioni di Alessandro Manganelli, approdato alla guida dello staff del sindaco, Fratelli d’Italia punta su Franco Vaselli.