Il Comune: "Test sul terreno della frana"

Via Livini, qualcosa si muove. Non la frana, fortunatamente, ma nelle procedure per il ripristino della normalità sulla circonvallazione che dai primi dello scorso ottobre è vietata al traffico pesante ed è a senso unico alternato nella parte alta. Il Comune, infatti, ha affidato i lavori per l’esecuzione dei saggi nel terreno al di sotto del piano stradale, ritenute necessarie dai tecnici per acquisire una completezza di dati utili alla progettazione dei lavori di ripristino. "Le indagini svolte – aveva affermato la relazione tecnica – hanno rilevato la presenza di acqua superficiale nella zona di frana sotto il convento di San Francesco. Le forti piogge dello scorso settembre hanno quindi innescato lo scivolamento di un tratto della scarpata della strada. Occorrerà realizzare dei sondaggi per verificare la qualità e la tipologia dei materiali per la strada".