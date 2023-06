Il Comune seleziona due giovani laureati in architettura

Il Comune di Siena ha approvato un avviso pubblico per la selezione di due candidati per l’attivazione di tirocini formativi non curricolari retribuiti, rivolti a giovani neolaureati in architettura, laurea magistrale quinquennale in Architettura oppure laurea magistrale pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. L’avviso ha scadenza il prossimo 6 luglio ed è propedeutico per la realizzazione di tirocini presso l’amministrazione, direzione urbanistica-servizio urbanistica e sito Unesco. Il progetto è denominato ’Approfondimenti in materia di Pianificazione Urbanistica e strumenti per il governo del territorio’. Tale tirocinio formativo è finalizzato ad agevolare l’occupabilità di giovani domiciliati o residenti in Toscana di età compresa tra 18 e 29 anni, entro 24 mesi dal conseguimento del titolo di studio. La Direzione urbanistica valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute.