Il Comune punta sul Buongoverno. Turismo garantito per tutto l’anno

Arte e cultura come ’calamita’ per i turisti all’inizio della bassa stagione. E’ la strategi,a dopo il boom turistico estivo, messa in atto dall’amministrazione comunale, che rilancia da mercoledì 8 novembre al 7 gennaio le visite al cantiere del Buongoverno. Il celebre ciclo che si dispiega sulle pareti della Sala della Pace, affrescato da Lorenzetti tra il 1338 e il 1339, dal marzo 2022 è oggetto di un complesso progetto di manutenzione conservativa, promosso dal Comune con la vigilanza della Soprintendenza. Durante le festività natalizie dell’anno scorso era stata lanciata l’iniziativa, che consente una visione a 360 gradi dei dipinti. L’anno scorso si era registrato un record di visite, oltre tremila, con le prenotazioni andate sold out in pochi giorni. Quest’anno si punta a fare il bis.

Sono infatti previsti per i prossimi due mesi sei turni (ciascuno di nove persone) ogni giorno: le visite al cantiere del Buongoverno si terranno in collaborazione con le guide turistiche locali e saranno sia in italiano che in inglese. A fare da preludio a ’Guardami negli occhi’, un convegno dedicato ai risultati emersi dalla fase diagnostica del ciclo affrescato ’Allegoria ed Effetti del Buono e Cattivo Governo’ di Ambrogio Lorenzetti, previsto martedì 7 novembre, dalle 10 alle 16 nella Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico. Saranno presenti, oltre al sindaco Nicoletta Fabio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra e il soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo Gabriele Nannetti. Tra i relatori del convegno, il gruppo tecnico incaricato dal Comune di Siena, composto da Andrea Sbardellati, Massimo Gavazzi, Nadia Montevecchi e i docenti del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Marco Giamello, Salvatore Siano e Marcello Picollo. Saranno analizzati nel corso del convegno i rilievi fotografici effettuati sul ciclo dell’affresco, l’indagine archeologica del contesto architettonico, oltre alle indagini materiche compiute sui dipinti murali.

Per la visita la cantiere del Buongoverno, è possibile l’acquisto dei biglietti on line su https:siena.b-ticket.comticketshopwebtickettimeslot?tsproduction=43.

Cristina Belvedere