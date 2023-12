Il Comune ora ha più debiti. Passa da 48 a 61 milioni

Crescono gli investimenti e quindi l’indebitamento, aumentano gli introiti da sanzioni amministrative al codice della strada. Sono i due numeri che saltano agli occhi scorrendo la relazione dei sindaci revisori al bilancio triennale 2024-26, che venerdì 29 sarà portato in approvazione nell’ultimo consiglio comunale dell’anno.

Sul fronte degli indebitamenti, il Comune passa dai 48 milioni e spicci del 2022 ai 61,7 del 2023, perché nell’anno corrente i nuovi prestiti ammontano a 16,4 milioni di euro. Considerando che anche nel prossimo triennio si stimano prestiti tra 4 e 5 milioni di euro, nel 2026 l’indebitamento dovrebbe risalire intorno a 67 milioni di euro.

Per quanto riguarda le multe, si prevede di arrivare a 15 milioni di euro nel prossimo triennio: "L’incremento delle previsioni – si legge nella relazione – tiene conto dei maggiori accertamenti che sono stati effettuati nel 2023 e delle indicazioni del servizio di Polizia municipale.

Quello del bilancio sarà uno dei temi principali del consiglio comunale di venerdì 29. Tra gli affari anche l’analisi dell’assetto delle società partecipate, il Dup 2024/26, il Piano triennale dei lavori pubblici, il bilancio di previsione 2024/2026 della Biblioteca Comunale degli Intronati. All’ordine del giorno anche l’approvazione alle modifiche dello statuto di Intesa spa e lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione di partecipazione ’Monastero Onlus’.

A questo proposito, si ricorda la decisione datata 2018 della ’Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli’ di recedere dalla fondazione stessa e i successivi tentativi di Comune e Consorzio Archè (gli altri due soci) di individuare una soluzione per mantenere l’operatività della fondazione.

Una partita nella quale anche la Regione ha cercato di intervenire, ma ora non rimane al Comune che la messa in liquidazione della fondazione. L’immobile che la ospitava, tra l’altro, è già stato messo in vendita a un prezzo stimato di dieci milioni. Si tratta dell’ex convento che affonda le proprie radici nell’VIII secolo ed è considerato tra i più antichi se non il più antico in assoluto della Toscana.

Ora anche per il Comune è arrivato il momento di chiudere formalmente quell’esperienza a Monastero.

