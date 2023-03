Il Comune investe sul SentierElsa

"Un impiego di risorse senza precedenti". Lo presenta così, il sindaco di Colle Alessandro Donati, l’investimento del Comune per il SentierElsa, il percorso naturalistico che attraversa da un capo all’altro il Parco fluviale colligiano. Fra le novità annunciate per il 2023 la presenza di guide e addetti al monitoraggio e il potenziamento di pulizia e manutenzione, ma su tutte spicca la questione dei parcheggi, spina nel fianco per tutti gli anni precedenti. "Abbiamo già approvato la sistemazione del parcheggio di Querciolaia che sarà a pagamento (ad eccezione dei residenti) con anche l’installazione di bagni pubblici. A pagamento sarà anche il parcheggio dietro il campo sportivo di San Marziale, adeguatamente riqualificato, mentre, almeno per il momento, non sarà riutilizzata a parcheggio l’area dietro la chiesa, per ragioni urbanistiche di tutela dell’edificio".