Il Comune investe 30mila euro nella videosorveglianza

Il Comune di Gaiole in Chianti ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento della videosorveglianza. Il costo dell’operazione sarà di 30mila euro, in parte finanziati con contributi ministeriali e in parte con fondi dell’amministrazione. "Occorre promuovere interventi di prevenzione e contrasto a fenomeni criminali quali effrazioni, furti e danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, abbandono di rifiuti – spiega il Comune –. Di conseguenza procederemo all’implementazione dell’attuale sistema di videosorveglianza sul territorio per innalzare i livelli di sicurezza attraverso attività poste a difesa della comunità locale e nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e per aumentare le condizioni di vivibilità urbana".