Il Comune già pensa al prossimo inverno

La Cultura del comune delle torri non vuol perdere tempo e si prepara al progetto sulla stagione invernale 23-24. Dall’estate a bollore all’inverno che verrà. Infatti dal palazzo di piazza duomo il sindaco Andrea Marrucci lo aveva annunciato al nostro giornale. Dopo Accade d’Estate il cartellone invernale questa volta si sviluppa fra pubblico-privato con i primi incontri fra operatori economici e la cultura comunale in ‘Accade d’Inverno-Natale tra le torri 2023’. Con il patrocinio della Camera di Commercio di Siena e naturalmente l’Amministrazione. Il progetto e relativo bando, spedito via social e online si rivolge agli sponsor per la tradizionale illuminazione delle torri, le vie e piazze del centro storico dal 1 dicembre ’23 al 15 gennaio 2024 e altre iniziative relative al periodo di Natale. Romano Francardelli