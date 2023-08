Il Comune di Siena cerca un funzionario amministrativo contabile

Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso di mobilità esterna riservato a dipendenti pubblici per un posto di ’funzionario amministrativo contabile’. Le informazioni relative alla selezione e i requisiti necessari al candidato sono reperibili nel Portale InPa e nella sezione bandi di concorso del portale amministrazione trasparente del Comune di Siena. Fra i requisiti necessari per poter presentare domanda, entro il 19 agosto, oltre al possesso del titolo di studio di laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito in ambito giuridico ed economico ovvero titolo di studio equipollente, essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione. La domanda dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, esclusivamente in modalità on line collegandosi al portale del reclutamento ’InPA’.