Il Comune ’controlla’ Sei Toscana. Nel mirino lo spazzamento di vie e piazze

Il Comune di Siena controlla l’operato di Sei Toscana: l’assessorato ai servizi ambientali ha affidato alla società ’Gestione Ambientale’ di Arezzo il servizio di controllo annuale sulle modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento da parte del gestore unico Sei Toscana. Un atto in conformità a quanto disposto nel ’Regolamento del controllo della gestione’ approvato dall’assemblea di Ato Toscana Sud. Il servizio dovrà verificare il rispetto dello standard qualitativo dello spazzamento, sia manuale che meccanizzato, che SeiToscana deve garantire sul territorio comunale. "In continuità con i controlli sull’operato del gestore – sottolinea l’assessore Barbara Magi – che sono già stati avviati a partire dal settembre scorso, questa ulteriore attività di verifica vuole rappresentare l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire agli utenti e cittadini un servizio con adeguate caratteristiche quantitative e qualitative in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, rispetto ai livelli fissati di soddisfazione dell’utenza. Un’attività dunque che contribuirà a monitorare la situazione del decoro urbano cittadino ed eventualmente apportare i miglioramenti necessari".