Il Comune compra la Fabbrichina Un investimento da 440mila euro

La Fabbrichina ‘volume due’ è all’asta ed a farsi avanti sembrerebbe essere proprio il Comune di Colle. La Nazione, già alcune settimane fa aveva annunciato l’apertura dell’asta per gli ultimi due lotti (B ed E). Oggi la notizia è che un primo acquirente sembrerebbe aver alzato la mano e lo ha fatto durante l’ultimo Consiglio comunale. "Nella variazione al bilancio per la parte in conto capitale – afferma il ViceSindaco Stefano Nardi durante l’ultimo Consiglio comunale colligiano – è possibile trovare un milione e novecentomila euro circa. Una parte di risorse, esattamente 440mila euro, che vengono destinate per l’acquisto dell’immobile dell’ex Vulcania. Procederemo, quindi, con una proposta di acquisto al curatore fallimentare dell’area, per acquisire quell’immobile con l’intenzione di ascriverlo a patrimonio e prevederci la realizzazione della nuova biblioteca". La storia di quest’area è abbastanza intricata, però, sembrerebbe arrivare una soluzione definitiva. Già la piscina a cielo aperto non esiste più e da anni è ormai presente al suo posto la Conad, operazione portata avanti tra il 2017, 2018 e 2019. Ora il gomitolo da sciogliere riguarda le altre previsioni dell’altra zona, che insieme alla superficie del supermercato e del parcheggio facevano parte del Piano Particolareggiato ATPA3 denominato "La Fabbrichina – Vulcanica" del 20032004. I primi lavori iniziarono nel 2007, poi tutto si bloccò con i fallimenti. Ritornando ad oggi: gli ultimi due lotti andranno all’asta a settembre. Esattamente per lotto B si intende l’edificio residenziale, la data della vendita sarà il 28.09.2023 alle 12, ma il termine di presentazione delle offerte sarà il 27.09.2023 alle 12, Il prezzo base è di 828.000 euro. Invece il lotto E, che riguarda la Vulcania, ma anche dei terreni, parte da un prezzo base di 1.182.000 euro, il termine di presentazione delle offerte è fissato alle 12 per il 27.09.2023, mentre la data della vendita sarà il 28092023 alle 12. È proprio questa la porzione, o almeno come si lascia intendere dalle parole di Nardi una sola parte, quella della Vulcania, sulla quale sembrerebbe ricadere l’interesse del Comune. Come andrà a finire lo vedremo a fine settembre, riflessione da fare è che oltre alla biblioteca non sarebbe male pensarci anche il Comune stesso, data la vastità dell’area e la scomoda posizione nel quale è situato in questo momento. Tante le idee e la voglia di vedere finalmente attuata la riqualificazione totale de La Fabbrichina, però, serve sciogliere prima di tutto il nodo della proprietà.