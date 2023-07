Il Comune batte almeno un colpo sulla Robur

Pino Di Blasio

Accantonando per un attimo la tristezza di vedere il Siena calcio, nobile decaduta per usare l’etichetta dell’indimenticato Paolo Maccherini, ostaggio di un presidente del calibro di Emiliano Montanari, la lettera del Comune e i tentativi di uscire dall’angolo dove si è finiti, danno un po’ di sollievo a tifosi e a chi ama il calcio. Il titolo sportivo è in mano a Montanari, non è il momento di scagliarsi ora contro chi glielo ha venduto. Qualunque soluzione, una nuova società o un altro escamotage, consenta di iscrivere la Robur in serie D, deve essere supportata. Facendo spallucce ai petardi legali minacciati dall’attuale presidente. Sono in linea con la sua gestione del Siena in questa tribolata stagione.