Il compromesso su Estra Macrì presidente, Ciolini amministratore delegato Intesa esce dall’angolo

di Pino Di Blasio

Poteva finire con una Caporetto per Siena e per Intesa. E’ finita con una provincia uscita dall’angolo in cui si era rintanata da sola, per ignavia, presunzione e per aver sottovalutato gli altri soci forti, Arezzo in particolare. L’assemblea di Estra di ieri ha sancito un compromesso onorevole per un territorio condannato a ruoli marginali non solo nella holding dell’energia: per colpa di numeri, per dissonanze politiche, per carenza di visioni strategiche di una governance frammentata e confusa. Francesco Macrì sarà il presidente di Estra, dopo aver passato indenne le bufere giudiziarie sulla sua nomina, ed essere diventato nel frattempo consigliere d’amministrazione di Leonardo e uomo forte del Governo sul fronte dell’economia e delle partecipate. Nicola Ciolini, già uomo forte di Alia, sarà il nuovo amministratore delegato al posto di Alessandro Piazzi, che ha terminato il suo lungo mandato. Prato, inteso nel senso di società embrione della multiutility con Alia, nomina in consiglio anche Daria Orlandi, imprenditrice di Co.Edil, mentre Ancona, con il suo 10%, ha scelto l’avvocato Maria Cristina Rossi.

E Siena con Intesa? Il compromesso raggiunto con gli altri due soci forti, anche per evitare strascichi di ricorsi e liti giudiziarie, è che a Intesa tocchi il vicepresidente con deleghe da definire, il presidente del collegio sindacale e il condirettore generale. Oltre ad avere la presidenza di una controllata di rilievo del gruppo Estra. L’idea del condirettore generale, premio di consolazione per aver perso la poltrona di amministratore delegato, è venuta ad Arezzo, che non vuole tagliare i ponti con la provincia vicina. Anche perché il dialogo con la nuova giunta Fabio e con il centrodestra senese, è iniziato con il piede giusto. Intesa non ha fatto nomi in assemblea, ha tempo fino a domani per farli e per chiudere il conclave di Estra, che tra l’altro ha approvato anche il bilancio.

Ora tocca ai sindaci di centrosinistra cogliere la palla al balzo. Da David Bussagli, presidente della Provincia e sindaco di Poggibonsi, a Giuseppe Gugliotti, primo cittadino di Sovicille e memoria storica delle battaglie su Estra, dovranno dimostrare di essere capaci di fornire nomi in grado di giocare la partita del futuro su Estra e sulla multiutility toscana. Che è lo scenario principale su cui si è giocata la partita dell’assemblea, con Arezzo che è riuscita a stringere il patto con Firenze e Prato, con i sindaci di centrosinistra Nardella e Biffoni registi della holding pubblica dei servizi.

Ci sono due o tre nomi in ballo: il primo è Marco Turchi, che sarebbe un ottimo presidente del collegio sindacale, vista la sua esperienza professionale e al Monte dei Paschi. Chi lo vorrebbe come vicepresidente forse corre il rischio di ritrovarsi ancora nell’angolo, isolato e dissonante rispetto al resto dei soci. Puntare su un tecnico, un nome nuovo che allarghi il campo sempre più ristretto della maggioranza di centrosinistra che regge Intesa, potrebbe essere anche una mano tesa al Comune di Siena. Servono alleati ai sindaci, in modo da tutelare gli interessi del territorio con più efficacia. E professionisti con curricula più nutriti di ex sindaci o ex assessori. Un nome giusto potrebbe essere quello dell’avvocato Lorenzo De Martino, che ha giocato un ruolo decisivo nel definire il compromesso con Arezzo e Prato che evitasse la debacle e le cause. Ma essere il candidato giusto, per il Pd senese ancora dominato da scorpioni di Esopo, è spesso un limite.