’Il compleanno’, l’assurdo in scena

Una situazione apparentemente normale, che nel corso del racconto si sviluppa in situazioni assurde, ostili, minacciose. Per la stagione teatrale intitolata ‘IlluminarSi’ arriva sul palcoscenico dei Rinnovati ‘Il compleanno’, la famosa pièce di Harold Pinter portata in scena da Peter Stein. Uno degli appuntamenti più attesi della rassegna curata da Alessandro Benvenuti per il pubblico senese, con un testo considerato tra i più apprezzati e rappresentati di Pinter, premio Nobel 2005 per la letteratura.

Come di consueto lo spettacolo sarà proposto in tre repliche: domani e sabato alle 21, domenica alle 17.

"Peter Stein riprende dopo la sua fortunata edizione de ‘Il ritorno a casa’ il suo personale viaggio nella straordinaria drammaturgia pinteriana – annunciano dai Teatri di Siena – e lo fa ancora con un testo giovanile del grande autore inglese". Di fronte al pubblico si esibiranno alcuni dei suoi attori più fedeli, come Maddalena Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci. ‘Il Compleanno’ è stato messo in scena per la prima volta nel 1958 all’Arts Theatre di Cambridge, diretto allora da Peter Wood. Pinter lo scrisse a soli 27 anni. Nel testo si avverte la forte influenza del teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e de ‘Il Processo’ di Franz Kafka, di cui lo stesso Pinter realizzò nel 1993 una sceneggiatura cinematografica.

"Stein è certamente uno dei nomi più importanti del teatro – afferma il direttore artistico dei Teatri di Siena, Alessandro Benvenuti – un maestro assoluto. Da tanti anni non faceva una regia in italiano, averlo a Siena con la sua compagnia italiana è davvero un grande onore per noi, un fiore all’occhiello della nostra stagione teatrale".

Il prossimo spettacolo in programma è ‘Ci vuole orecchio’, con Elio che canta e recita Enzo Jannacci, un viaggio musicale nel mondo artistico del cantautore milanese reinterpretato dallo storico frontman di Elio e le Storie Tese, che andrà in scena a Siena il 3, 4 e 5 marzo. Drammaturgia e regia di Giorgio Gallione , arrangiamenti musicali Paolo Silvestri. Con Elio si esibiranno Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone. Anche in questo caso gli orari saranno come di consueto alle 21 per gli spettacolo di venerdì e sabato, alle 17 per quello di domenica.

Riccardo Bruni