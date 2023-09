Il commercio scende in strada ’Sbaraccando’ invade il centro

di Paolo Bartalini

Un centro storico pieno di iniziative in un lungo fine settimana, grazie all’impegno dell’Associazione Via Maestra. Vivacizzare le strade e le piazze nel cuore antico di Poggibonsi e creare un significativo movimento intorno al tessuto commerciale del centro, è del resto da sempre uno degli obiettivo principali di una importante realtà associativa che raggruppa i titolari di varie attività e che adesso, da oggi fino a domenica, dà vita a una nuova edizione di Sbaraccando, il tradizionale mercatino con i banchi allestiti di fianco agli ingressi delle botteghe in orario no-stop dalle 10 alle 21.

Circa quaranta gli esercizi che hanno aderito alla manifestazione. Articoli di qualità a prezzi davvero appetibili: è il motivo conduttore, come di consueto, di una fase post agostana dedicata allo shopping straordinario. Tutto all’interno di un cartellone che si avvale del patrocinio del Comune. "È il momento delle grandi occasioni – afferma Laura Martelli, presidente dell’Associazione Via Maestra centro commerciale naturale – secondo un programma che portiamo avanti mantenendo la qualità dei prodotti dei negozi e presentando offerte a prezzi eccezionali. Stiamo inoltre costantemente lavorando affinché il centro di Poggibonsi sia accogliente e dinamico. Ci auguriamo intanto un’ottima riuscita di Sbaraccando. E attendiamo validi segnali, riguardo alle presenze, anche dai comuni limitrofi".

Nel programma degli eventi da evidenziare il via, domani alle 18,30, ai festeggiamenti patronali della Confraternita di Misericordia in onore di San Gregorio Magno (appuntamenti, a cura dei volontari della Misericordia, che proseguiranno fino a domenica). Sempre domani, in piazza Giacomo Matteotti, la speciale passerella a partire dalle 21 per le squadre calcistiche che compongono l’universo della Us Poggibonsi, in previsione della nuova stagione agonistica della società giallorossa guidata dal presidente Giuseppe Vellini.