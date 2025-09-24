Il Comitato contro l’argine: "Dalla Regione silenzio assordante"

"Ancora un assordante silenzio da parte dell’amministrazione comunale e della presidenza della Regione. A distanza di quattro mesi dalla richiesta di oltre 1.500 cittadini di una revisione del faraonico progetto dell’argine che circonderà il nostro paese, a oggi non abbiamo avuto nessuna risposta".

Il Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente di Buonconvento va nuovamente in pressing su Comune e Regione sul piano anti alluvione redatto dalla stessa Regione. Un piano fortemente contestato e contro il quale sono state raccolte 1.500 firme. "Siamo molto preoccupati – lamenta il comitato –. Le opere in programma creeranno grossi problemi di impatto paesaggistico. Vogliamo evitare che si compia uno scempio ambientale. Per questo chiediamo che il piano venga modificato".

Il progetto in questione, pensato per proteggere il centro abitato dal rischio alluvioni, prevede la realizzazione intorno al paese di un argine alto 4 metri. Gli interventi idraulici previsti vengono fortemente criticati perché arrivando da Siena e da Bibbiano non si vedranno più le mura medievali ancora perfettamente conservate, il simbolo del paese, un’immagine iconica che verrebbe oscurata dalle opere in programma. "Questa battaglia che portiamo avanti da mesi – sottolinea ancora il Comitato di valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente di Buonconvento – ha visto unite per la prima volta le varie anime nostra comunità in difesa del nostro territorio e della sua integrità. Vogliamo ribadire che siamo d’accordo sulla necessità di tutelare il paese dalle alluvioni che così tanti danni hanno fatto in passato, ma questo progetto non va assolutamente bene. Di conseguenza, abbiamo chiesto alla presidenza della Regione di sostituire questa opera idraulica con un’altra meno impattante. Ma nessuno fino a questo momento ci ha preso in considerazione. Un silenzio inaccettabile".