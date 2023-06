Il comando provinciale della Guardia di Finanza dona il sangue

La Guardia di Finanza di Siena, alla vigilia della Festa della Repubblica, organizza una donazione di sangue di gruppo al policlinico Le Scotte, coinvolgendo i finanzieri di tutto il Comando provinciale.

I primi a sottoporsi alla donazione sono stati il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Antonio Barretta ed il colonnello Giuseppe Antonio Marra, comandante provinciale Gdf, seguito da 12 militari che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

"Ringraziamo la Guardia di Finanza – afferma il professor Antonio Barretta – per il gesto, esempio di altruismo. In questi mesi, con varie iniziative coordinate dalla dottoressa Elena Marchini con le associazioni di volontariato, al nostro Centro sono arrivate molte persone che si sono sommate ai tanti donatori che abitualmente supportano le attività alle Scotte".

"Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà - ha ribadito il colonnello Marra –. Significa letteralmente donare una parte di sè e della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. L’iniziativa, dall’elevato valore etico e sociale, testimonia ancora una volta l’attenzione concreta del Corpo verso coloro che versano in condizioni di bisogno, verso i soggetti più deboli e la parte di popolazione in difficoltà. Un particolare ringraziamento va al gruppo Frates di San Gimignano che ha supportato le Fiamme Gialle senesi nell’iniziativa adoperandosi alla realizzazione di un’apposita maglietta celebrativa per ricordare l’evento".

"Con l’avvicinarsi della stagione estiva – aggiunge Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese – aumenta la necessità di sangue e quindi invitiamo la cittadinanza a recarsi a donare, un gesto semplice che può dare una grande mano".