"Il colpo già provato il 2 agosto. Ma i soldi non vengono trovati"

di Laura Valdesi

SIENA

Un intreccio di rapporti. Si conoscevano tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria che ruota attorno all’uccisione di Anna Maria Burrini, 81 anni, strangolata nella sua casa di Largo Sassetta il 26 settembre 2022. L’uomo che aveva affittato una stanza al nero da lei e che poi darà l’allarme non solo era giunto lì grazie all’ucraino imputato ma era amico da una vita del compagno della nipote di quest’ultimo accusata ora della rapina finita in tragedia, unitamente allo zio 39enne. "Viene contestata la premeditazione, per questo torniamo ai fatti dell’estate", premette il pm Sara Faina al collegio presieduto da Fabio Frangini che seguirà il caso in luogo di Carrelli Palombi. La polizia è convinta, argomenta Federico Terrosi ricostruendo chat e intercettazioni telefoniche, che il 2 agosto 2022 provarono il colpo nella casa della pensionata con l’idea di portarle via il malloppo che non voleva conservare in banca. Ma non era andato a buon fine. Non si sarebbero rassegnati, secondo quanto cesellato attraverso messaggi emersi dalla copia forense dei cellulari e dalle intercettazioni, coinvolgendo familiari per acquistare "gocce per far dormire gli anziani", dice Terrosi. Che sarebbero poi state prese in una farmacia senese. Si riconosce dalle foto. Scorrono in aula sui televisori, unitamente a quella del corpo della pensionata senza vita sul letto. In mezzo ad un caos terribile, perché avevano cercato preziosi e denaro. Quello che invece, circa 23mila euro, a luglio sarebbe stato rubato proprio dall’uomo che dette l’allarme della scomparsa dell’anziana, il 26 settembre. Questa la tesi degli investigatori. Soldi che, sostiene la polizia, sarebbero stati portati a casa della 25enne ucraina per farseli custodire temporaneamente.

Versioni contrastanti, quelle date dai due imputati. "Entrambi sapevano che lì c’era molto denaro", dice l’investigatore. Ma lo zio sostiene che a salire in casa all’ora di pranzo – è stata uccisa fra le 13 e le 14 –, fu solola nipote, dopo saprà che l’anziana era morta. Racconta inoltre di aver visto una scarpa con un baffo rosso a cui mancava un laccio. "Una versione che ripete più volte", ribadisce in aula il poliziotto la cui deposizione dura quattro ore. La nipote sostiene invece che sono saliti entrambi e che Anna Maria è morta per mano dello zio. Lei poi fuggì attendendolo fuori dal palazzo. La polizia, emerge dalla ricostruzione in aula, conferma che la pensionata sarebbe stata uccisa in cucina "e poi trasportata in camera. Vennero presi 1500 euro e monili in oro". Questi ultimi, stando alle prove raccolte dagli investigatori, furono custoditi dalla nipote.

Terrosi ripercorre al millimetro gli spostamenti dei protagonisti – mostrati dalle telecamere al supermercato in Largo Sassetta mentre acquistano i succhi di frutta usati per dare all’anziana un sonnifero ucraino –; lo fa anche grazie alle chat e alle conversazioni da essi avute con i familiari persino in carcere. Spiega alla Corte delle ricerche fatte on line, dopo il 26 settembre, dalla donna circa le quotazioni dell’oro, delle monete. La testimonianza squarcia il velo sul ritrovamento della collana di 81 grammi, che valeva oltre 20mila euro. "Ce l’avrebbe avuta il compagno dell’imputata – spiega ai giudici il poliziotto – in una borsa nera dentro un vecchio scooter in via di Vittorio a San Miniato. In quella nera ce n’era un’altra all’interno della quale sarebbe stata trovata la collana (rinvenuta poi nell’abitazione di un giovane che per questo ha già patteggiato, ndr). Dalle immagini del telefono si è dimostrato che l’imputata ne aveva all’epoca una identica". Entra in scena anche un parrucchiere che sarebbe stato contattato per trovare un acquirente per quel gioiello così ingombrante: sarà ascoltato in aula. Dove è battaglia fra accusa e difesa sul colpo di scena del ritrovamento di 53.800 euro al momento della restituzione dell’appartamento della vittima alla famiglia. La scientifica è stata lì più volte, i sigilli erano intatti. Com’è possibile, insistono gli avvocati Alessandro Buonasera e Francesco Ravenni, che nessuno l’abbia notata visto che l’abitazione è stata rovistata? "Si cercava un laccio, all’inizio, documenti", svela la polizia.

L’udienza è terminata ieri alle 16 e riprenderà il 30 ottobre alle 9.30. Già calendarizzate anche le due di novembre e altrettante a dicembre a conferma che s’intende andare a sentenza in tempi rapidi.