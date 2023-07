"Il Codice per regolamentare l’online Le opportunità per negozi e consumatori"

"Due novità quest’anno si accompagnano al via dei saldi", inizia Riccardo Ghini, presidente Federmoda Confcommercio Siena. "I saldi iniziano di giovedì (ieri) invece che il primo sabato di luglio. La nostra richiesta era quella di una data unica nazionale e così è stato, fatta eccezione per la provincia di Bolzano. Poi c’è il nuovo Codice del consumo, che impone di indicare come prezzo di partenza del ribasso quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti i saldi: questo è stato fatto per regolamentare soprattutto le vendite online, che subiscono oscillazioni continue e disorientano il consumatore".

Novità a parte i saldi si confermano appuntamento molto atteso: "Sono un’opportunità per tutti - prosegue Riccardo Ghini –: per i commercianti per smaltire la merce in magazzino e per il consumatore che può acquistare un capo di stagione a prezzo ridotto. E in un mercato fatto di equilibrio, il saldo è occasione per entrambe le parti".

Qual è dunque l’attesa del settore, con la vendita scontata che andrà avanti per sessanta giorni? "La stagione regolare, pre-saldi - ancora il presidente Federmoda -, ha avuto alti e bassi: marzo e aprile sono andati benino, in negativo invece maggio e giugno, a causa del maltempo che non ha spinto ad acquistare capi estivi. Le previsioni di Federmoda parlano di una spesa di 95 euro a persona, 213 euro a famiglia, con ipotesi di crescita della spesa del 5 per cento. Per quanto riguarda il ribasso, le catene soprattutto partiranno da prezzi tagliati fra 20 e 30 per cento, poi, dopo un paio di settimane, si andrà al 50 per cento".

Paola Tomassoni