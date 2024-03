Il classico non passa mai di moda. Si intitola ‘Apologia critica del Liceone’ l’incontro speciale in programma giovedì 14 marzo alle 17.30 nell’aula magna del liceo classico Piccolomini, con due ex studenti che tornano a scuola per raccontare la loro esperienza a confronto con i tempi moderni: Duccio Balestracci ed Emilio Giannelli. L’incontro sarà accompagnato da Paolo Panzieri, consigliere dell’associazione Liceone che lo ha organizzato.

"Sul momento non me n’ero accorto – racconta Balestracci - ma dopo che avevo lasciato il Piccolomini e ero approdato all’Università, la cosa mi era stata perfettamente chiara. Il Piccolomini, per noi che l’avevamo fatto, magari in modo sgangherato, ma di certo convinto, era stato West Point. Da lì eravamo usciti ufficiali e gentiluomini. A 75 anni, ne sono ancora profondamente convinto".

"Non c’è bisogno di chiamarlo Liceone – afferma Giannelli –, è il Liceo, liceo per antonomasia, unico e inimitabile. Sono gli altri che sono ‘liceini’. E’ la verità. ‘Veritas odium parit’, dicevano i Latini. Ma non importa, tanto chi non ha fatto il Classico non sa il latino". Insomma, senza mai rinunciare al sano gusto dell’ironia, sarà un excursus del loro vissuto scolastico fino ad oggi, raccontato agli studenti tra aneddoti e momenti salienti.

"Per noi - dichiara Giuliana Testa, presidente dell’associazione Liceone – è sempre un piacere incontrare gli studenti del nostro vecchio amato Liceo. Far conoscere percorsi e aneddoti di ex-liceali è una grande opportunità di scoperta e memoria". "L’affetto con cui si guarda a ritroso - spiega il dirigente Federico Frati - la nostra vita inciampa e poi indugia, quasi sempre, nelle varie scuole frequentate. Nel caso del Liceo Classico di Siena è doveroso constatare come l’affetto abbia qualcosa di particolarissimo e quasi filiale. Pregusto quindi il divertimento per il ritorno a casa di due figli illustrissimi del Piccolomini".

Riccardo Bruni