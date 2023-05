Il civico Castagnini agli alleati "Bisogna aprire una riflessione Nelle liste i conti non tornano"

di Cristina Belvedere

"Hanno vinto i partiti". Non ha dubbi Massimo Castagnini, candidato sindaco di una compagine civica alleata con Italia dei Valori, che dal quartier generale in piazza Matteotti ha mantenuto per tutte le operazioni di spoglio un filo diretto con i rappresentanti di lista nei seggi. "Credo che per quanto riguarda il centrodestra con la candidata Nicoletta Fabio, a Siena si sia assistito all’effetto di avere una donna al Governo – ha spiegato – cosa che ha trascinato gli elettori molto più della visita di ministri e sottosegretati, che ora voglio vedere mantenere le promesse fatte".

E ancora: "Per il centrosinistra, in città esiste da sempre uno ’zoccolo duro’ di elettori, che si è visto anche alle ultime Politiche. Credo che questi elettori abbiano contato per la candidata Anna Ferretti più delle visite di Elly Schlein a Siena". Per Castagnini tuttavia "nei risultati finali ha fatto la differenza l’organizzazione che hanno i partiti nella gestione delle campagne elettorali": "Io ho giocato sulla mia faccia, sul mio essere e ho ricevuto tanti apprezzamenti – ha evidenziato – che però alla fine non si sono trasformati in voti... ". Inevitabile che ora gli occhi siano puntati al ballottaggio, previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio. L’ex presidente di Sigerico si mantiene prudente su eventuali apparentamenti: "Si deve riflettere all’interno della coalizione con gli alleati – è l’annuncio –. Molto dipenderà dalle prospettive, dai temi e dai programmi. In altre parole, tutto passa da una riflessione interna, come è naturale che sia".

Quanto al suo stato d’animo, a urne ancora aperte ma con proiezioni dei risultati già eloquenti, Castagnini ieri sera ha commentato: "Sono molto sereno e tranquillo. E’ stata una bella corsa. Adesso vediamo se e quale tipo di contributo potrò dare eventualmente in Consiglio comunale. Per il momento – ha detto scherzando – sono concentrato sull’estrazione delle Contrade di domenica prossima". Infine un messaggio forte e chiaro ai suoi alleati, cioè alle lista Destinazione Terzo Polo, Siamo Siena, Castagnini Sindaco e Lista De Mossi: "I prossimi giorni saranno senza dubbio chiarificatori – ha affermato –. C’è infatti da capire come si siano sviluppati i voti all’interno delle liste della mia coalizione. Il motivo? I conti non tornano... ".