Il cioccolato è Re della Piazza Ciocosì Siena alza il sipario Via al lungo week end del gusto

Tavolette di ogni dimensione, praline, sfere ripiene, creazioni a forma di animali, scarpette, cuori, ferri di cavallo, vasetti pieni di creme deliziose. E sotto la Torre del Mangia la fontana di cioccolato, lì dove la fabbrica trasformerà le fave di cacao in prodotti pronti all’assaggio. E’ partita ‘Ciocosì Siena, la grande festa del cioccolato artigianale’: nella Conchiglia gli stand dei migliori cioccolatai d’Italia. A ‘tagliare il nastro’, l’assessore al Turismo Stefania Fattorini.

"Diamo il via a questa festa del gusto che prenderà senesi e turisti per la gola – dice –. La cioccolata piace a tutti, grandi e bambini e gli eventi proposti sono proprio per tutti". Non solo ‘il cibo degli dei’ sarà protagonista sulle lastre, però. "Venerdì e sabato il cortile del Podestà ospiterà lo scambio dei doppioni di FiguriAmoci – sottolinea Fattorini –, mentre sabato e domenica, in piazza del Mercato, si svolgerà la ‘Mostra del vinile’, dove gli appassionati potranno acquistare, scambiare, farsi valutare, dischi, cd e dvd. Un modo per anticipare la settimana della Pasqua e portare visitatori a Siena in un’ottica di destagionalizzazione del turismo".

Accanto all’assessore una coppia di giapponesi, con in mano un piattino: crostino di fegatelli abbinato a un cioccolatino ripieno, Ciocosì non è solo cioccolato. "Ogni giorno si svolgeranno cooking show a cura dell’associazione Cuochi senesi e dei maestri cioccolatieri – ha spiegato Giancarlo Maestrone di Chocomoments, organizzatore della manifestazione –. E si tratta solo di alcune delle attività pensate per addolcire il palato dei senesi e non solo: la fabbrica sarà sempre operativa, dalla mattina alla sera, si svolgeranno lezioni per adulti, corsi per i più piccoli e laboratori per i bambini, fino ad arrivare alla realizzazione della tavoletta da guinness di 40 metri". L’appuntamento è per sabato alle 18: a seguire è in programma una degustazione a offerta per tutti; le donazioni saranno devolute all’associazione ‘la voce di una è la voce di tutte odv’ che si occupa di informazione e sensibilizzazione sull’endometriosi. Perché dolcezza fa rima con solidarietà: domenica alle 18 verrà donato del cioccolato alla Casa San Girolamo Mensa Caritas, da parte di maestri cioccolatieri di Chocomoments. Targhe in cioccolato personalizzate saranno donate anche alle società sportive del territorio, l’Emma Villas, la Mens Sana, il Siena e il Meroni. E a proposito di sport, giovedì si svolgerà l’Urban Choco Running & Walking – con l’accompagnamento delle guide Federagit: giovedì e venerdì spazio al Choco Scacchi. Sabato e domenica, dalle 18,30 alle 19,30, ‘Grappa e cioccolato’, la degustazione a cura di Anag.

Angela Gorellini