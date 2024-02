Il Chianti classico fa cento. Il Consorzio compie un secolo. Manetti: "Siamo in salute"

Il Chianti Classico fa 100. Ieri alla Leopolda di Firenze, con l’avvio della due giorni della 31^ edizione della Chianti Classico Collection, sono iniziate le celebrazioni per la fondazione del Consorzio che risale al 1924 quando 33 viticoltori ’visionari’, oggi diventati 500, dettero vita al primo Consorzio di tutela del vino italiano. Per ricordarli, ecco ritratti e pensieri dei 14 presidenti che in un secolo hanno contribuito ad affermare la Docg in giro per il pianeta. Protagoniste 211 aziende (un record) con 773 etichette in assaggio, tra annata, Riserva e Gran Selezione che oggi, dalle 10 alle 19, si sveleranno agli appassionati, i quali per la prima volta potranno acquistare anche una bottiglia per azienda.

"La salute del Chianti Classico è molto buona – ha detto il presidente del Consorzio, Giovanni Manetti – pur con una produzione 2023 ridotta per via del cambiamento climatico. Come altre denominazioni italiane, abbiamo registrato un calo delle vendite intorno al 10% nel corso del 2023 ma non siamo preoccupati perché questo è soprattutto dovuto alla necessità di smaltimento delle scorte accumulate negli anni scorsi dai distributori. La denominazione ad oggi non ha scorte in eccesso, il prezzo medio nel 2023 è cresciuto del 7% sul 2022 e del 13% sul 2021 e quindi la remunerazione per i produttori è garantita".

A rappresentare qualche campanello di allarme sono le abitudini in mutamento nei mercati tradizionalmente forti per il Chianti Classico: negli Usa i consumatori sembrano cominciare a declinare grandi vini rossi e le nuove generazioni sono più propense a scelte diverse. "Gli Stati Uniti assorbono ancora oggi il 35% della nostra produzione – ha aggiunto il presidente Manetti – ma a colpire in positivo è la crescita dell’Italia, oggi al 22% come quota mercato. A dare un grande contributo in valore alla denominazione, c’è la Gran Selezione, che quest’anno festeggia i dieci anni, molto forte specialmente in Canada, nostro terzo mercato".

"La nostra distribuzione – ha concluso Manetti – è capillare e siamo presenti in oltre 160 paesi nel mondo: quindi siamo fiduciosi per il futuro. L’auspicio è che i nostri vini possano esprimere sempre di più il territorio e la sua anima".

G.P.