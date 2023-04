Il centrodestra toscano si stringe intorno a Nicoletta Fabio. Frecciatine ai civici

Il centrodestra toscano si stringe attorno a Nicoletta Fabio. Così si potrebbe riassumere quanto andato in scena ieri a Palazzo Patrizi durante ‘Fare bene: il buongoverno del centrodestra’, il convegno organizzato dai vertici della coalizione senese a sostegno della candidatura a sindaco dell’ex Rettore del Magistrato delle Contrade. Un confronto tra tutti gli amministratori toscani appartenenti alla parte politica di Governo, dai sindaci agli assessori fino agli onorevoli Francesco Michelotti, Tiziana Nisini, Fabrizio Rossi e Chiara La Porta, per mettere a disposizione idee, esperienze e collaborazioni. Non solo per lanciare la campagna elettorale della candidata a primo cittadino - che ha ricevuto l’endorsement dei colleghi Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, Mario Pardini, sindaco di Lucca, Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, e Bruno Ceccherini, vicesindaco di Grosseto -, ma anche per ribadire come solo uniti si possa vincere.

"Stamani abbiamo la rappresentazione fisica – ha sottolineato il vicesindaco di Siena, Andrea Corsi – di quello che fino a qualche anno fa per chi appartiene alla nostra parte politica avrebbe rappresentato solo un sogno. Una rete di amministratori locali d’esperienza capace di rappresentare i valori del centrodestra che si stanno sempre più formando. Sarebbe un peccato capitale perdere questo Comune, abbiamo portato in questa terra il Buongoverno. Nicoletta saprà fare sintesi tra partiti e civismo, a dimostrazione che una componente civica sana in questa città ancora c’è".

Dichiarazioni al vetriolo, che vanno di pari passo con quanto aveva già affermato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni: "Nessuna figura di centrodestra può permettersi di riconsegnare i territori a chi li ha sfruttati per 70 anni, scendendo a patti con la sinistra, magari per ottenere qualcosa in cambio a livello personale facendo perdere un Comune vinto con tanti sacrifici".

"Voglio liberare Siena da logiche di clientelismo e personalismo che la attanagliano – ha detto Fabio – e che tutti i cittadini si riapproprino della libertà. Siena è orgogliosa e gelosa di sé stessa, ma è il momento di non essere più autoreferenziali e aprirsi all’esterno senza adagiarsi su un tesoro passato che purtroppo non c’è più. Per me essere conservatrice vuol dire non buttare le proprie radici, ma preservarle guardando in avanti: ho la responsabilità di mantenere di questo colore il governo di questa città, è impensabile un ritorno al passato. Siena non se lo merita, si merita finalmente il Buongoverno".

Andrea Talanti