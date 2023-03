Il Centro Senologico della Lilt di Siena sarà intitolato a Lello

Giovedì il Centro Senologico della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) sarà intitolato a Raffaello Ginanneschi (foto), scomparso lo scorso 1 dicembre. "Raffaello Ginanneschi, il nostro amico Lello, è stato un volontario e un sostenitore della Lilt per molti anni – ha detto la presidente Gaia Tancredi –. Gli dobbiamo tanto. Per questo sarà legato per sempre alla storia della nostra associazione, a cui ha voluto molto bene, impegnandosi in prima persona. Appuntamento quindi giovedì alle 11.30.