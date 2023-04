Il centro ‘La Filarmonica’ sarà messo in sicurezza

L’edificio dove ha sede il circolo ricreativo ‘La Filarmonica’ di Gaiole in Chianti sarà messo il sicurezza. Ci sono delle criticità sul controsoffitto, segnalate dallo stesso gestore dell’immobile, e il Comune, proprietario del palazzo, in via Ferrucci, ha affidando a una ditta lombarda un’indagine per valutare la stabilità dei solai e capire se si rende necessario o meno un intervento. L’edificio in questione risale al 1930 e a scopo precauzionale, in seguito a un sopralluogo tecnico, rimarrà chiuso fino a quando non saranno state effettuate le necessarie verifiche, che avverranno quanto prima.