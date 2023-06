Il Centro Insieme cambia Volontari a La Ginestra

Temporaneo cambio di sede per il Centro Insieme di Poggibonsi. I lavori al condominio solidale hanno determinato un momentaneo trasferimento delle attività per l’associazione con fini ricreativi che ha la propria ubicazione nell’immobile ora interessato da ristrutturazioni. Fino al termine dell’intervento, l’attività dunque andrà avanti nei locali de La Ginestra, come spiega il presidente del Centro Insieme, Luciano Morrocchi. In pratica di fronte all’abituale dimora di quello che in origine era il Centro anziani. Il bar è aperto dalle 15,30 alle 19,30 e in questo mese di giugno proseguono gli appuntamenti domenicali con il ballo. Inoltre il Centro insieme si prepara a dare vita, da settembre, alle numerose iniziative del 2023-2024, compresi i corsi dell’Università dell’età libera che da sempre sono soliti ricevere tante adesioni tra. Non mancherà un calendario di gite sociali, a cominciare già da ferragosto. Informazioni al 351 0425070 (recapito del Centro Insieme), al 335 5360279 e al 348 0894208. Tutti possono offrire sostegno volontario alle attività del Centro, non soltanto i pensionati.