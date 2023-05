Il ’cencio’ di Marzi dedicato all’Anno Mariano

Non manca molto alla presentazione del drappellone di luglio 2023. Raccontando di questo lontano cencio possiamo cercare di riannodare un filo di coerenza fra passato e futuro. E allora perché non guardare assieme il cencio di Bruno Marzi per lo straordinario del 5 settembre 1954? Un’opera e una corsa dedicata all’Anno Mariano e che ha subito una fortissima collocazione devozionale che l’artista esprime con assolute certezze iconografiche: ecco che la Madonna continua la sua ultrasecolare protezione della città, racchiusa nelle sue mura, con il suo mantello che è il segno tangibile di un amore sempre corrisposto. Ma la città ha bisogno anche di un corrispondente segno laico e che Marzi rappresenta con la severità della lupa cittadina. Un’insieme e di conseguenza, un sentito equilibrio fra ruoli e fra poteri. Il segno insomma della Siena repubblicana ma anche di una città anni cinquanta con gli uomini giusti al posto giusto, dove l’esigenza primaria era la collocazione della città nel nuovo contesto italiano ed europeo. Tutto questo emerge in un’opera della forte classicità ma anche dai segni innovativi di certi particolari che potrete ancor oggi riscoprire nel museo della Contrada del Leocorno. Massimo Biliorsi