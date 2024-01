Il cavallo Nedo e quell’unica Carriera del 1973

Se non ha il record di meno metri fatti durante un Palio, poco ci manca: ecco il cavallo Nedo, purosangue che ha corso la carriera del 16 agosto 1973, dopo essere stato scartato a Provenzano dello stesso anno. Un esordio abbastanza avanti con gli anni, visto che questo soggetto è della classe 1966. Con Giuseppe Camedda arriva alla tratta dell’agosto 1973 e la sorte lo assegna all’Oca che lo affida alle mani sicure di Aceto, fantino del momento. Non si preannuncia un Palio facile per Fontebranda, visto che la rivale Torre ha la temibile accoppiata Marco Polo e Canapetta. L’Aquila, una delle favorite con Panezio, resta fedele alla scelta del giovane Ercolino, nonostante le offerte proprio di Fontebranda di mandarci Aceto. In questa corsa succederà un po’ di tutto: a cominciare proprio dalla caduta, dopo pochi metri dall’abbassamento del canape, dello stesso Aceto e quindi condizionando alla grande la corsa proprio dal suo avvio. Poi la vittoria da scosso di Panezio, da vero maestro della piazza, con l’arrivo in un fazzoletto da cardiopalma di Marco Polo, liberatosi di Canapetta, e della Chiocciola con Orbello e Rondone. Così Nedo, molto velocemente come era arrivato, sparisce dal mondo del Palio. Massimo Biliorsi