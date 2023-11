"Il cavallo è più veloce ma pronto a ricredermi"

E se un cavallo da corsa e il campione del Mondo di Pattinaggio si sfidassero in una gara? Venerdì 24 novembre alle ore 12, nella pista dell’aeroporto di Ampugnano, in Strada dell’Aeroporto nel Comune di Sovicille, Duccio Marsili, neolaureato campione del Mondo di Pattinaggio Corsa, sfiderà in una gara un cavallo da corsa, montato per l’occasione da Giosuè Carboni, detto Carburo, fantino esperto del Palio di Siena. I due si cimenteranno in una gara di velocità percorrendo una dirittura di 150 metri, la sfida nasce dalla volontà del Campione del Mondo di cimentarsi in un qualcosa di altamente adrenalinico e stravagante, ma allo stesso tempo omaggiando la sua città, Siena, da sempre uniti da un legame indissolubile. "La mia filosofia è sempre stata quella di non porsi limiti e creare sempre nuove occasioni", spiega Duccio Marsili, campione del Mondo di Pattinaggio Corsa e atleta della Polisportiva Mens sana 1871. "Questo evento – commenta Giosuè Carboni, – è una bella occasione per confrontarsi e cercare una nuova adrenalina. D’altronde, per noi fantini, competizione e duello sono la nostra linfa vitale. Mi piaceva l’idea di mettermi a confronto con il campione del Mondo di Pattinaggio Corsa. Sono convinto che un cavallo sia più veloce di un uomo, ma sono pronto a ricredermi, posso solo assicurare che darò il massimo".