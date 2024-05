Il caso Undici multe per abbandono di rifiuti

A Castelnuovo Berardenga 11 persone sono state sanzionate a causa dell’abbandono indiscriminato di rifiuti per strada, fenomeno sempre più diffuso che, oltre a ledere il decoro urbano, causa non pochi problemi all’ambiente. Le telecamere messe in campo dall’amministrazione comunale, si legge in una nota stampa, "si confermano come uno strumento molto efficace per contrastare l’incremento del fenomeno". Le immagini registrate sono gestite nel rispetto delle norme sulla privacy, vengono visionate dagli ispettori ambientali di Sei Toscana e i comportamenti non consoni e in contrasto con le vigenti normative verranno sanzionati come previsto dal ’Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l’igiene ambientale’ disponibile sul sito dell’amministrazione, visionando la sezione ’Amministrazione’, alla pagina ’Regolamenti’.

Una delle zone più soggette ai ripetuti episodi di abbandono dei rifiuti è Casetta, in particolare all’intersezione tra la strada provinciale 111, via dei Guelfi e via Peruzzi: è proprio qui che grazie all’impiego della telecamera E-Killer, dalla fine di aprile agli inizi di maggio, sono state elevate le suddette sanzioni. I controlli proseguiranno sia nel luogo citato, sia in tutte la altre zone del territorio che presentano criticità e attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti in merito ad altre infrazioni.

Il Comune, inoltre, dalle prossime settimane attiverà i turni di ispezione ambientale che in un primo periodo "avranno finalità di sensibilizzazione e informazione, indicando il corretto conferimento dei rifiuti, dopodiché, se necessario, a seguito dei controlli potranno essere effettuate sanzioni". Gli ispettori saranno riconoscibili dalla pettorina ed esibiranno il cartellino. Sia le telecamere E-Killer che il servizio di ispezione ambientale sono messi a disposizione dal gestore Sei Toscana.