Il caso Tls in consiglio: "Chiarimenti sul futuro"

Il caso Tls torna d’attualità in consiglio comunale, con un’interrogazione di Lorenza Bondi e Marco Falorni (Forza Italia-Udc-Nuovo Psi), Michele Cortonesi e Leonardo Pucci (Gruppo Le Biccherne). Nel documento si chiede al sindaco "informazioni in merito al fatto che la Fondazione Mps abbia avanzato formale richiesta - oltre alle dichiarazioni pubbliche espresse dal suo presidente - a Tls riguardo l’approvazione e messa a terra di un piano industriale performante e notizie dell’esistenza di un nuovo piano industriale e quali siano i driver a presidio dell’effettiva realizzazione dello stesso". E ancora: "Informazioni circa una interlocuzione formale da parte della Fondazione Mps verso Tls in relazione a maggiori controlli sull’operato di quest’ultima".