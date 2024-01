Il caso sottopassaggio "Degrado totale, diventi un deposito per bici"

"Lo stato del sottopassaggio della Lizza versa in un costante, e crescente, stato di degrado e sporcizia. Prima di accogliere i turisti, è doveroso riqualificare l’area e metterla in sicurezza, oltre a riflettere sul fatto che accogliere gli ospiti sottoterra è un pessimo biglietto da visita per la nostra città. A mio avviso possiamo utilizzare la struttura per altri tipi di accoglienza, come per esempio i cicloturisti con un garage per biciclette".

Con queste parole, Fabio Pacciani, consigliere comunale e presidente di Area Civica, interviene in merito all’idea del Comune di costituire un’area di accoglienza turistica all’interno degli spazi del sottopassaggio della Lizza.

"Il sottopassaggio – dice Pacciani – che non è mai stato usato da nessuno in quanto tale, è stato dignitoso nel periodo che accoglieva alcune attività e veniva chiuso a una certa ora della notte per essere riaperto alla mattina. Da anni versa in un degrado crescente, abbandonato a sé stesso, con impianti di areazione insufficienti, difficilmente riparabili e il cui accesso, per macchinari di così grandi dimensioni, è costituito da una porticina attraverso la quale passa a malapena un uomo, spesso invasa da rifiuti".

"Valuterei con più attenzione – afferma Pacciani – la possibilità di realizzare un deposito per biciclette a uso dei sempre più numerosi cicloturisti che frequentano la città e che non sanno dove appoggiare temporaneamente e in sicurezza il proprio mezzo, se desiderano visitare il nostro centro storico. Magari, se possibile, dotare questo spazio di una officina per piccoli lavori di manutenzione della bici, anche a opera degli stessi proprietari, di un lavaggio per bici di docce e bagni che non farebbero scomodo neppure in occasione delle tante manifestazioni sportive, che fortunatamente si tengono a Siena. Chiedo anche agli amministratori di non essere frettolosi nella scelta".