Il caso Robur tra i dossier del sindaco

Cristina Belvedere

Si apre oggi una settimana cruciale per il destino della Robur: domani scade il termine per la presentazione dell’iscrizione al prossimo campionato di serie C, mentre mercoledì è atteso il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato dal presidente Emiliano Montanari dopo la revoca della concessione dello stadio e del campo Bertoni all’Acquacalda. E proprio il caso Robur sarà una delle prime ’grane’ che il nuovo sindaco Nicoletta Fabio dovrà affrontare. La situazione non è per nulla semplice. Troppi gli annunci di Montanari, puntualmente smentiti dalla realtà dei fatti. Profonda la delusione dei tifosi. L’unica certezza è che nei prossimi sette giorni si gioca il futuro del Siena.