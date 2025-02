Il caso Paycare: "Un duro colpo, scelta grave"

"Una decisione che rappresenta un altro colpo durissimo per il nostro territorio. Indispensabile trovare strumenti alternativi". Così il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini, dopo l’avvio della procedura di licenziamento a carico dei ventisei lavoratori di Paycare. All’indomani dell’annuncio del provvedimento che va a colpire in modo totale le maestranze, Andrea Frosini attacca: "Non possiamo rimanere indifferenti – spiega il sindaco di Monteriggioni – di fronte a una situazione che colpisce i lavoratori e le loro famiglie. Questa è una scelta grave ed è di fondamentale importanza che, invece, si trovino degli strumenti alternativi".

Un intervento che si affianca alla dichiarazione resa dal sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, in merito alla stessa grave questione del polo che opera nell’ambito dei call center. "Priorità all’occupazione – ha detto – e credo che sia necessario, visto che sono messi a disposizione dal Governo, trovare idonei ammortizzatori sociali che accompagnino questa fase. Chiediamo all’azienda di intervenire prontamente per evitare i ventisei licenziamenti".

Lo scenario attuale appare drammatico e possiede le sembianze di una ulteriore mazzata per il territorio, interessato da durissime vertenze che riguardano da vicino centinaia di lavoratori di più settori, dalla Valdelsa a Siena. E lo stessa area di Monteriggioni si trova non da oggi a fare i conti con esborsi elevati, fra i posti di lavoro perduti, come allo stabilimento Avi.Coop, e le situazioni di profonda incertezza dei dipendenti di Comege, nell’area industriale delle Frigge. Tra i presidi e le agitazioni degli operai, ora è il caso Paycare a tenere banco.

Aggiunge in proposito il primo cittadino di Monteriggioni: "Voglio confermare ed esprimere nuovamente da parte di tutta l’amministrazione comunale la nostra più profonda solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte nel licenziamento collettivo deciso da Paycare. Una decisione che rappresenta un altro colpo durissimo per il nostro territorio già severamente messo alla prova dalle vicende AviCoop e Beko. La richiesta più stringente, lo ripeto – conclude il sindaco Frosini – è trovare strumenti alternativi evitando i licenziamenti".