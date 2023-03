Il caso Montagnola Senese C’è il decalogo Legambiente "Nuova gestione sui tagli"

Un invito al dialogo fra gruppi ambientalisti e proprietari e un decalogo in cinque punti da seguire per rispettare la Montagnola senese e tutelarne il futuro. Sono queste, in sintesi, le soluzioni proposte da Legambiente Siena sulla gestione dei tagli boschivi. "Vogliamo sottolineare – spiega il presidente Paolo Menicori, a nome del circolo di Legambiente Siena – tutta la nostra preoccupazione per il quadro che si è andato delineando sul tema. Dopo le dovute denunce di irregolarità, gli ultimi dati relativi al rapporto tra sanzioni e accertamenti ci dicono che la provincia di Siena è quella dove tale rapporto è più alto rispetto al resto della Toscana. Inoltre, sembra essersi creato un conflitto apparentemente insanabile tra alcuni gruppi di ambientalisti e alcuni gruppi di proprietari".

L’attrito, per Legambiente, allontana la soluzione al problema della gestione sostenibile dei boschi. A dispetto di alcune proposte che invece l’associazione ritiene percorribili. "Ma – aggiunge Menicori – che possono essere raggiunte solo se i vari attori in gioco accettano di dialogare in modo aperto e costruttivo tra loro". Da qui un piccolo decalogo che Legambiente propone di adottare nel breve periodo, cioè in 3 o 6 mesi. "I singoli proprietari - propone Legambiente - potrebbero intanto installare dei cartelli informativi, prima dell’avvio dei lavori, che oltre ai dati obbligatori di legge, informino meglio sulle caratteristiche e le finalità dell’intervento previsto". Le altre proposte: "L’Unione dei Comuni potrebbe organizzare, in ogni stagione di taglio del ceduo, alcuni sopralluoghi ‘partecipati’, tra tecnici, proprietari, capisquadra delle ditte, e rappresentanti di associazioni ambientaliste, per confrontarsi sulla corretta applicazione delle norme vigenti e condividere possibili miglioramenti operativi". Legambiente chiedere anche l’interessamento della Regione: "Potrebbe avviare in alternativa: un sistema di patente a punti per le ditte che operano i tagli o istituire un albo per le ditte più qualificate e con un passato di operazioni ben eseguite. Questo al fine di non far più operare, nelle aree sottoposte a vincolo, soggetti poco affidabili o di dubbia legalità".

"Queste – concludono – sono solo alcune delle soluzioni che come Legambiente riteniamo ragionevolmente fattibili e in grado di migliorare la concreta tutela del patrimonio forestale locale, accrescendo la consapevolezza e la capacità di comunicazione tra i vari soggetti che vi operano. Ma per realizzarle occorre davvero la collaborazione di tutti".