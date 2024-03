Il ‘caso’ della Cosvig. La rabbia dei sindacati

"Ora basta", è questo il principio forte e chiaro che lancia Daniela Miniero, segretaria della Fiom Siena riguardo alla situazione Cosvig. Il sindacato, quindi, insorge ancora. "Un congelamento degli aumenti contrattuali per i prossimi tre anni – afferma Miniero – Questa è la proposta, fatta recapitare a tutti i dipendenti del Cosvig dall’amministratore Unico, Silvia Masala, che lascia un sapore amaro anche e soprattutto alla luce degli scorsi mesi, passati in un crescente clima di incertezza circa il futuro del consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche e dei suoi dipendenti. Il congelamento gli aumenti degli stipendi è la richiesta dell’ennesimo sacrificio. Sinceramente richiesto oggi in questo particolare periodo storico non può neanche minimamente essere sul tavolo della discussione". Pronti, quindi a dar battaglia su questo fronte. "Ci stiamo già mobilitando per delle azioni sindacali in modo da far capire che questa non è assolutamente la strada da percorrere – continua la segretaria della Fiom Siena – In più vorrei far presente che i dipendenti che non percepiscono cifre da capogiro. La proposta che si attendeva, anche da parte sindacale, era l’illustrazione di un piano strategico fatto di formazione, investimento, riqualificazione e se necessario anche il potenziamento del personale esistente che consentisse di traghettare Cosvig in una nuova fase della propria esistenza. Ma è giunta una richiesta irricevibile e inaccettabile, che calpesta la dignità dei dipendenti e che andrebbe a ridurre il potere d’acquisto di famiglie quasi tutte residenti nei Comuni dei soci, del consorzio già pesantemente colpite dall’alto tasso di inflazione".

Lodovico Andreucci