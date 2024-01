Il caso della biblioteca. Vannetti contrattacca

"La biblioteca è di tutti. Da cittadino ho il diritto di usufruirne, da candidato ho il dovere di riconoscerne il valore e di progettare soluzioni di riqualifica e ampliamento".

E’ la sintesi della replica di Riccardo Vannetti, candidato sindaco di Colle per il centrosinistra, all’accusa di aver fatto propaganda elettorale nei locali della biblioteca comunale e di aver citato il pensiero politico di chi vi lavora, mossagli da tutti i gruppi di opposizione in consiglio comunale dopo un’intervista radiofonica. "Non era un ‘evento di natura politico elettorale’, era una diretta video: non è stato adibito alcuno spazio, non mi è stata fatta alcuna concessione straordinaria e nessuna attività è stata interrotta – prosegue dichiarandosi preoccupato da due fattori – Il primo è l’equivalenza fra lavoratori e dipendenti pubblici. Nell’intervista mi riferisco ai volontari che affiancano i due dipendenti, ma i firmatari (del documento di accusa – ndr) sembrano non riconoscere al volontariato la dignità del lavoro. Sul fatto di averne citato il pensiero politico, affiora un’idea inquietante della politica come qualcosa che si fa nell’ombra: chi mi sostiene non lo fa di nascosto. La polemica è pretestuosa. Dubito che i firmatari ignorino la differenza tra attività organizzate ‘in’ o ‘dalla’ biblioteca e attività dei singoli utenti, tra il segreto del voto e la trasparenza dell’attivismo politico. Emerge però un’ansia di controllo verticale della vita in comune – conclude – che spero ceda il passo a un dibattito serio sui temi che interessano davvero i colligiani e il futuro della città".

Alessandro Vannetti