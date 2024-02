Il caso del Centro giovani. Appello per riaprirlo: "Ma non ci sono spazi"

di Massimo Cherubini

"Riaprite il Centro Giovani". "Non abbiamo locali disponibili e non riusciamo a trovarli neppure affittandoli da privati". Sui social soffia vento di polemica sul Centro dedicato ai giovani di Abbadia San Salvatore. Aperto alcuni anni fa in un locale dell’edificio delle scuole medie, il centro aveva riscosso apprezzamento da parte dei giovani che, nelle ore del tardo pomeriggio, qui si ritrovavano. Con le restrizioni provocate dalla pandemia anche questa attività fu chiusa. Nel frattempo i dirigenti scolastici manifestano alcune criticità di spazi. Tali da poter far svolgere le lezioni anche di pomeriggio. Da qui la decisione di destinare quella sala alle attività didattiche.

"Sappiamo benissimo – dice l’assessore Lucilla Romani che quel Centro lo ha fortemente voluto – dell’importanza di questo spazio per i giovani. Per questo ci siamo adoperati, con la fine del Covid, di trovare una soluzione alternativa. La scelta di destinare il locale delle scuole alle attività didattiche l’abbiamo presa – dice ancora l’assessore- sempre per evitare disagi ai giovani. Una sorta di ’conflitto d’interesse’ sul fronte delle attenzioni verso i giovani. Il Centro è andato alla scuola ma noi -sottolinea -abbiamo, con insistenza, cercato locali di proprietà privata da affittare per questo Centro. Ricerca che, fino ad ora, non ha dato gli auspicati risultati. Non si tratta quindi -conclude Lucilla Romani -di un disinteresse verso i giovani, che ci stanno particolarmente a cuore, ma di cause di forza maggiore". Prima di andare alla ricerca di spazi da prendere in locazione sono state valutate tutte le ipotesi di soluzione all’interno di locali di proprietà comunale. Mancanza di spazi, e anche incompatibilità con le altre attività che esistono, nell’ex centro Inam. C’è chi ha ipotizzato di realizzarlo nei locali delle ex Terme dell’Ospedale in fase di ristrutturazione. Ma anche qui gli spazi sono destinati ad accoglienza turistica, in una parte -per tenere viva la storia dell’edificio- un piccolo museo dove verranno esposti i "ferri" chirurgici appartenenti all’ospedale. Gli amministratori comunale non si "arrendono" e stanno ancora lavorando per recepire locali dove riaprire il Centro Giovani e risolvere una mancanza che risale alla fine del lockdown.