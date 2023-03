Il caso Appicca il fuoco a una casa Stalking al proprietario: condannato

Non l’aveva presa bene, la ’visita’ dei carabinieri. Ma il proprietario di casa era stato onesto e l’aveva avvisato prima: se non toglieva quelle piantine di marijuana da un locale avrebbe avvertito le forze dell’ordine. Era una persona seria e non voleva guai con la giustizia.

L’inquilino, però, non l’aveva ascoltato. Così il proprietario dell’appartamento si era rivolto davvero all’Arma. L’avesse mai fatto. Era iniziata la persecuzione accompagnata da minacce di morte da parte dell’affittuario che ieri è stato condannato con rito abbreviato dal gup Ilaria Cornetti a 3 anni (il pm ne aveva chiesti 5) per stalking e incendio doloso. L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Betti, si trova tuttora in carcere. E di recente era stato condannato per aver danneggiato le macchine dei carabinieri di Montepulciano. La parte civile, assistita dall’avvocato Michele Pellegrini, ieri non era in aula.

Ne ha passate di tutti i colori il proprietario dell’abitazione di Montepulciano che aveva osato denunciarlo. Era stato un crescendo. "Ti taglio la testa", gli aveva detto l’inquilino inseguendolo poi con una pietra in mano come a volerlo colpire sulla testa. In un’occasione gli aveva anche sputato sul finestrino della macchina, arrivando al punto di appiccare il fuoco ad una parte dell’abitazione del proprietario nell’aprile scorso. Le fiamme erano divampate in due stanze seminterrate coinvolgendo anche un bagno, poste proprio sotto altrettanti appartamenti di proprietà del poliziano. C’erano voluti i pompieri per domare il rogo. Un bel danno, in fumo erano andati anche tutti gli oggetti custoditi all’interno.

Finita qui? Neppure per sogno. E ad agosto erano volate nuovamente parole grosse. Gli aveva intimato di ritirare una denuncia nei confronti della moglie paventando in caso contrario conseguenze negative per la sua famiglia. "Uomo avvisato, mezzo salvato", le sue parole.

La.Valde.