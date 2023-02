Il carnevale di New Orleans rende omaggio al Palio. Le Contrade protagoniste dei carri

Un omaggio in grande stile alle Contrade e al Palio di Siena. È quello reso da alcuni carri che sfileranno in occasione del carnevale di New Orleans. Le immagini dei carri che sfileranno il 21 febbraio per l’evento Rex Parade, sono state pubblicate in anteprima ieri sul profilo Facebook di Dominic Massa, vice direttore dell’emittente televisiva Wyes New Orleans.

Le immagini mostrano carri allegorici ancora dentro i loro hangar, raffiguranti le 17 consorelle, ma anche fantini. Sul profilo Facebook della Rex Parade vengono illustrati anche alcuni cenni storici delle Contrade e sulla storia della città. Ogni carro (qui in foto quello dedicato al Leocorno) rappresenta un omaggio a una delle consorelle. "I bellissimi carri della Royal Artists – scrive Massa sulla sua pagina Facebook :– raffigurano la corsa dei cavalli, dove i fantini che rappresentano ciascuna contrada di Siena,cercano di rimanere a cavallo mentre corrono intorno a Piazza del Campo. Ogni carro raffigura la ‘mascotte ’o il simbolo di uno dei quartieri. Complimenti alla Rex Parade per un’altra sfilata creativa e bellissima".