Il ’carnevale degli animali’ in scena. Agli Ex Macelli anteprima poliziana

La fantasia in scena, a Montepulciano, per uno spettacolo che sa di favola e ha quella particolare magia capace di parlare a un pubblico di tutte le età. Il sipario della sala Ex Macelli domani alle 21.30 si aprirà con un’anteprima del cartellone firmato dal Teatro Poliziano per la stagione invernale di Montepulciano. La nuova produzione della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte sarà i una messinscena del capolavoro musicale di Camille Saint-Saëns. L’esecuzione della partitura è dell’ensemble dell’Istituto di Musica Henze diretto da Alessio Tiezzi, mentre le azioni teatrali estemporanee sono affidate agli imprevedibili attori di Voci e progetti, compagnia specializzata nell’improvvisazione.

"Questa performance – annunciano i curatore del cartellone – si rivolge a un pubblico di tutte le età. Si tratta di 14 numeri musicali, ognuno dei quali tratteggia un animale, presentando al contempo le particolarità di uno strumento. Dalla marcia reale del leone agli starnazzi di galli e galline, dall’andamento flemmatico della tartaruga al pomposo elefante scandito dal contrabbasso. I pianoforti imitano i balzi del canguro, il flauto evoca l’acquario con le sue note liquide e la voliera con il caratteristico cinguettio, il violoncello esprime la grazia del cigno".

A dare voci e movimenti alla festa animalesca sono Maria Adele Attanasio, Nicola Frascati, Margherita Gravagna e Renato Preziuso, attori che curano gli interventi di improvvisazione teatrale, interpretando l’umorismo della trama musicale. L’entusiasmo per la ripartenza della stagione teatrale è alto, tanto che gli organizzatori si aspettano un nuovo record di abbonamenti e il tutto esaurito per il prologo di domani. Il Teatro Poliziano tornerà poi ad accogliere il pubblico giovedì 18 gennaio, dopo lavori di manutenzione ed efficientamento energetico, con ‘1984’, adattamento del capolavoro di George Orwell portato in scena da Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri, regia di Giancarlo Nicoletti.

La stagione comprende poi ‘Ottantanove’ il 2 febbraio: drammaturgia e regia Elvira Frosini e Daniele Timpano, con Marco Cavalcoli, Elvira Frosini, Daniele Timpano; ‘Ballatini & Petrolini’ il 15 febbraio: scritto e interpretato da Dario Ballantini; ‘Falstaff a Windsor’ con Alessandro Benvenuti; ‘Da questa sera di recita a soggetto!’ di e con Paolo Rossi il 12 marzo; ‘Il malloppo’ di Joe Orton con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro il 7 aprile.

Riccardo Bruni