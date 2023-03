Il cardiologo campione Bui ha staccato tutti i runners vincendo la ’Bologna Marathon’

Tante storie, belle, che si sono unite in una giornata di festa che rimarrà nel libro dei ricordi. Bologna ha chiamato e Sinalunga ha risposto alla grande come sa sempre fare quando c’è una trasferta sportiva all’orizzonte. Domenica scorsa si è tenuta la "Bologna Marathon" a cui hanno partecipato circa 6.500 podisti nelle varie distanze. Sabato era il 4 marzo, il giorno in cui è nato Lucio Dalla, a cui l’evento era dedicato, artista che di emozioni ne ha regalate in grandi quantità. E allora non poteva che essere qualcosa di speciale la giornata vissuta dalla delegazione dell’Atletica Sinalunga presente all’evento, una decina a correre (in quattro la maratona) in molti di più a fare il tifo fino a Piazza Maggiore. Michele Mancini è stato uno degli atleti che ha completato la distanza più lunga, 42 chilometri e "spicci" ed ha contattato il nostro giornale per fare una sorpresa a due compagni di squadra a cui vuole bene, due amici sinalunghesi come lui e con tante gare e chilometri percorsi, a corsa, in giro per l’Italia e non solo. E che proprio a Bologna hanno vissuto, insieme a Michele, un momento davvero bello. Partiamo da Franco Bui, il suo nome lo conoscono tutti in quanto è da anni il direttore di Cardiologia all’ospedale di Nottola, un professionista stimato, dalla grande gentilezza e serietà. Ma Bui è anche un ottimo corridore e nella sua categoria (6570 anni) ha vinto a Bologna staccando tutti gli altri runners (54 classificati nella categoria). Con un tempo di 3:20:21 Bui ha ottenuto anche la posizione n.145 nella classifica generale su 1.314 atleti. Davvero un ottimo risultato. Bui ha ricevuto tanti applausi e complimenti meritati. E poi c’è Gianni Mencacci che con Mancini condivide un traguardo speciale: la ventesima maratona conclusa. Per riuscirci servono costanza, passione, buone gambe, polmoni e determinazione, tutte qualità che Michele e Gianni portano in strada una volta allacciate le scarpette da corsa. Mencacci poi è diventato un esempio per tantissime persone: in passato ha lottato contro un tumore, la sua forza di volontà unita ad uno spirito positivo sono qualcosa di veramente lodevole. La corsa è vita, riflessione, tenacia, cuore. E Gianni è un leone, il mondo della corsa conosce la sua storia che ha dato coraggio a tanti. Lui e Michele a Bologna hanno tagliato il traguardo insieme, avevano deciso così. E dopo è esplosa la festa, l’adrenalina era superiore alla stanchezza. "Abbiamo corso con una maglia celebrativa – ci dice Mancini – adesso si può dire che dopo aver terminato venti maratone si è chiuso un capitolo. Ma ora si riparte...". Altra corsa, altra avventura, tanta bellezza ancora da scoprire.

Luca Stefanucci