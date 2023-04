Il cardinale Lojudice regala 200 colombe a operatori delle Scotte

Generosità e vicinanza al Policlinico Le Scotte da parte dell’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino in occasione della Pasqua. Il Cardinale Augusto Paolo Lojudice ha portato 200 colombe per i dipendenti dell’Azienda consegnando i doni alla direttrice amministrativa Maria Silvia Mancini. Le colombe sono state donate al personale del Pronto Soccorso e ai professionisti impegnati nell’area Covid. "Un segno di vicinanza e gratitudine nei confronti di tutto il personale delle Scotte - ha detto il cardinale – e, in particolare, per quanti saranno a lavoro in questi giorni di festa".