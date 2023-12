Il cappotto di Pulpettino, poi tornarono i francesi

Quanta differenza c’è nel fantino, fra quello dell’Ottocento e l’attuale protagonista della Festa? E’ il 1800 e al termine delle due carriere ordinarie si parla molto di lui: d’altronde ha fatto cappotto. Ecco Francesco Giovanni Maria Sucini, in arte Pulpettino, nato nel 1778 e che, nonostante pare abbia corso solo 6 volte, ha segnato in modo profondo la sua epoca. Come spesso accadeva, Pulpettino era figlio d’arte: il padre Luigi Sucini detto Nacche era stato se vogliamo ancora più importante, avendo vinto in ben otto volte.

Il suo anno fu indubbiamente il 1800: il Palio di luglio, rimandato al giorno successivo per la pioggia, lo vide protagonista nell’Istrice, togliendo per pochi metri la vittoria alla Torre dopo una corsa combattuta, con molte Contrade che si succedettero in testa. Poi seppe ripetersi ad agosto montando per la Tartuca, questa volta mostrando le buone intenzioni di fare suo il Palio. I senesi fecero appena in tempo a svolgere le loro carriere. Il 21 ottobre tornarono in città nuovamente i francesi, per essere scacciati in gennaio dai napoletani, per poi tornare un’altra volta, con tanto di scontri a Porta Camollia. La città di nuovo campo di battaglia. Pulpettino corse solo un’altra volta, nel 1802 nella Selva.

Massimo Biliorsi