Il campione del mondo Downhill Barbizzi premiato in Comune

Il campione del mondo Downhill tra le stelle di Siena. Stefano Barbizzi, reduce dal successo ottenuto in occasione del World Skate Downhill nelle Filippine, è stato ricevuto nella Sala delle Lupe del Palazzo Comunale di Siena, dall’assessore comunale allo Sport, Lorenzo Lorè, per ricevere la pergamena di riconoscimento per aver portato Siena sul tetto del mondo. Una grande riconoscenza per il campione biancoverde e per la Polisportiva Mens Sana 1871. "Ricevere questa onorificenza – ha detto Barbizzi – è un grande onore e un orgoglio. Ringrazio il Comune di Siena per il riconoscimento, che dimostra l’affetto della città per me".